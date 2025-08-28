Мир
03:48, 28 августа 2025Мир

В Сирии сообщили о высадке израильского десанта в пригороде Дамаска

Sham TV: Израильский десант высадился в пригороде Дамаска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боестолкновение с сирийскими войсками. Об этом пишет Sham TV в своем Telegram-канале.

Согласно информации израильской газеты Haaretz, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на военный объект Минобороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.

Операция, в которой были задействованы несколько десятков военных, заняла более двух часов, сообщает Haaretz.

Ранее Sham TV писал, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва. Самолеты выпустили как минимум шесть ракет по наземным целям.

