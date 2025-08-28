Наука и техника
В США перечислили доказывающие серьезность России ракеты

TNI: Ракеты «Калибр» и Х-35 доказывают, что Россия остается серьезной державой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и Х-35, которыми вооружают российские корабли, доказывают, что Россия остается серьезной державой. Изделия, демонстрирующие могущество Вооруженных сил страны, перечислили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Эти ракеты являются примером передовых российских разработок, подчеркивая точность и технологичность военно-морских вооружений, которые многие на Западе списывали со счетов. Россия продолжает демонстрировать миру, что она не просто "бензоколонка с ядерным оружием", как охарактеризовал ее покойный сенатор США Джон Маккейн», — говорится в материале.

Отмечается, что недавно Военно-морской флот России провел масштабные учения с пусками ракет Х-35 комплекса «Уран» и «Калибр» (комплекс «Калибр-НК») в Японском море. По словам автора, обе ракеты подчеркивают нацеленность России на ассиметричную войну, подразумевающую нанесение ударов с моря как по морским, так и по наземным целям.

Как пишет издание, «Калибр» и Х-35 отличаются по основным характеристикам, однако вместе они позволяют обеспечивать многоуровневую защиту и наносить эффективные удары. «Калибры» с дальностью более 1500 километров позволяют поражать важные наземные объекты в ходе стратегических операций, а Х-35 остаются относительно доступным и универсальным тактическим средством поражения.

В июне журнал TNI писал, что «Калибры» стали кошмаром для Украины благодаря своей эффективности.

