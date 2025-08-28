Мир
В США прокомментировали идею ограничить сроки действия виз для журналистов

В США заявили, что ограничение виз для журналистов нарушает Конституцию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Стремление американских властей серьезно ограничить сроки действия виз для иностранных журналистов нарушает Первую поправку американской Конституции. Таким мнением поделился президент Ассоциации иностранных журналистов США Иэн Уильямс, пишет РИА Новости.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила въезда для иностранных студентов, участников обменных программ и журналистов. Их пребывание в стране планируют ограничить фиксированным периодом.

«Безусловно, большинство представителей СМИ видят в этом потенциальную угрозу Первой поправке конституции», — отметил Уильямс.

Накануне Министерство внутренней безопасности Штатов объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.

Так, с 1978 года иностранные студенты могли находиться в США на весь период обучения. Новое правило ограничит срок пребывания продолжительностью учебной программы, которая не может превышать четырех лет.

