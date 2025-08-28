Мир
В Турции заявили о готовности выполнить обязательства в урегулировании ситуации на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о готовности Анкары выполнять обязательства в рамках процесса урегулирования между РФ и Украиной. Об этом рассказал ТАСС источник в МИД Турции.

«28 августа министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Были оценены усилия, направленные на достижение мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Помимо этого, обсуждалась нынешняя ситуация в секторе Газа и усилия по достижению прекращения огня. Так, Фидан отметил необходимость скорейшего улучшения гуманитарной ситуации.

Ранее сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Владимира Зеленского в готовности содействовать контактам России и Украины. Во время последнего телефонного разговора политики обсудили двусторонние отношения, мирный процесс между Киевом и Москвой.

До этого Эрдоган дал совет Зеленскому сформировать рабочие группы для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

