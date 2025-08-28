Мир
17:12, 28 августа 2025Мир

В Венгрии назвали условие приостановки поставок электроэнергии Украине

Дунаи: Венгрия может частично ограничить поставки электроэнергии Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: p.kocsis / Wikimedia

Венгрия может принять решение о ограничении поставок электроэнергии Украине, если она продолжит атаковать нефтепровод «Дружба», но лишь частично, чтобы не спровоцировать конфронтацию с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи, его слова приводит РИА Новости.

«На стороне Украины сейчас практически весь ЕС. Скорей всего, [премьер-министр Венгрии] Орбан опасается, что если он будет настаивать на полной остановке поставок электроэнергии, то это будет слишком. Думаю, что будет какой-то компромисс: Венгрия частично прекратит поставки электроэнергии, газа и дизельного топлива Украине», — выразил свое мнение эксперт.

По мнению Дунаи, при таком сценарии украинские власти осознают, что им надо будет рассчитывать на полное перекрытие электричества из Венгрии, если решат перейти «определенную красную линию».

26 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти отличаются чрезвычайно низким моральным уровнем. Он напомнил, что Украина на 40 процентов зависит от импорта электричества с территории Венгрии и что страна могла бы остановить эти поставки.

