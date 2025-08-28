Ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретным данным после саммита на Аляске

Ведущего эксперта ЦРУ лишили допуска к секретным данным после саммита на Аляске

Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов по России была лишена допуска к секретным данным после саммита на Аляске. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сотрудница, проработавшая в ЦРУ 29 лет, была лишена допуска к секретной информации 19 августа. Как утверждается в статье, она готовилась к отправке в Европу, где должна была занять «престижный пост», назначение на который было одобрено главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Являвшаяся одним из «ведущих экспертов по России» сотрудница активно участвовала в подготовке к проведению на Аляске встречи президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, уточняет The Washington Post.

Ранее стало известно, что Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы, утверждает The Economist.