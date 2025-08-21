Мир
Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России

Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница ЦРУ проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

«19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска, а также 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в "предательстве присяги Конституции"», — утверждается в публикации.

Кроме того, кадровые чистки затронули авторов доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также названы одними из самых высокопоставленных сотрудников разведки.

Ранее Национальная разведка США рассекретила письма с указом экс-президента страны Барака Обамы о сфабрикованном вмешательстве России в американские выборы.

