02:57, 28 августа 2025Мир

Вице-президент США назвал Украину «денежной ямой»

Вэнс: Украина была денежной ямой при администрации Байдена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина представляла собой «денежную яму» при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

«Украина была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана ее решения», — сказал он.

Вэнс отметил, что при предыдущей американской администрации украинский президент Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.

Ранее Зеленский заявил, что Байден не смог закончить конфликт на Украине, но выразил уверенность, что действующему президенту США Дональду Трампу удастся это сделать.

