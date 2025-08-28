Вице-президент США заявил о солидарности Трампа с Зеленским в вопросе территорий

Вэнс: Трамп во многом солидарен с Зеленским в вопросе территорий

Администрация президента США Дональда Трампа во многом солидарна с лидером Украины Владимиром Зеленским в вопросе украинских территорий. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

«В этом вопросе мы в значительной степени солидарны с президентом Зеленским», — сказал он.

По словам Вэнса, у США и Украины есть некоторые разногласия, но Вашингтон хочет «защитить территориальную целостность Украины» и не желает, чтобы «Россия завоевала всю страну».

Он отметил, что конфликт достиг стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а «украинцы и вовсе ничего не добиваются», поэтому конфронтацию необходимо прекратить.

Ранее Вэнс назвал Украину «денежной ямой». Он подчеркнул, что США бросали туда деньги, чтобы решить проблему, не имея для этого никакого реального плана.