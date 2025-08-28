Минздрав Запорожской области: Семь человек пострадали при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram.

«Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ. Ранения разной степени тяжести получили семь местных жителей», — заявили в Минздраве Запорожской области.

Пострадавшие при ударе граждане были госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по Энергодару в Запорожской области. Для атаки украинские военные применили ствольную артиллерию.