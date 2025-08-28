Бывший СССР
01:36, 28 августа 2025

ВСУ стали бросать на позициях иностранных наемников

РИА Новости: ВСУ бросают иностранных наемников в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Регулярные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ не организовывают эвакуацию иностранных наемников, а лишь сообщают командованию детали смерти бойцов и приблизительное местонахождение их тел.

Ранее бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор рассказал, что большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками. Он отметил, что большинство «теряют ногу, руку». Жуниор добавил, что лично оказывал первую помощь некоторым наемникам.

