ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

Перехват разведчика США Poseidon самолетом ВС РФ над Черным морем сняли на видео

Над Черным морем был перехвачен американский патрульный противолодочный самолет Poseidon. В сети появились кадры его сопровождения, снятые, предположительно, с российского истребителя.

На кадрах можно увидеть, как российский борт сопровождает американский самолет. Ролик длится 13 секунд, затем обрывается.

Автор канала утверждает, что борт имеет отношение к ВМС США. По данным из открытых источников, самолет Р-8 Poseidon — боевая модификация авиалайнера Boeing 737. Он способен нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек его подвески.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На фюзеляже американского самолета разглядели секретное оборудование

Как пишет портал TWZ, наиболее примечательным в данном видео является выдвинутая на американском самолете антенна усовершенствованного бортового датчика AN/APS-154 (AAS) — удлиненного контейнера, который иногда можно увидеть установленным под фюзеляжем P-8. Это оборудование — мощная радиолокационная система.

Авторы статьи указывают, что, возможно, это первый случай, когда самолет с этим оборудованием был замечен над Черным морем. Подчеркивается, что подробная информация о модуле AAS и его возможностях остается строго ограниченной. Известно, что он был разработан компанией Raytheon и основан на радаре с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Он имеет функции индикатора движущихся целей (ИДЦ) и радара с синтезированной апертурой (РСА), что делает его пригодным для отслеживания движущихся целей в море и на суше.

Кроме того, он способен обнаруживать и получать РСА-изображения кораблей на значительных расстояниях, а также получать высококачественные радиолокационные изображения объектов для дальнейшего анализа даже ночью и в плохую погоду. Также контейнер, вероятно, будет иметь вспомогательные средства радиоэлектронной борьбы.

Авторы публикации отметили, что Черное море с его морской активностью и близостью к зоне активных боевых действий на суше на Украине является идеальной местностью для применения оснащенных системой ААС самолетов P-8.

Ранее в Черном море зафиксировали активность десантных и безэкипажных катеров ВСУ

20 августа также стало известно об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

Десантные и безэкипажные катера курсировали в нескольких десятках километров от Тендровской косы. Утверждалось, что активность похожа на учебную.

В районе Тендровской косы ВСУ, как сообщалось, проводили разведку боем. Перед выходом безэкипажных катеров в Черное море ВСУ атаковали запад Крыма с помощью беспилотников.