Выпущено обновленное руководство по отказу от курения

Infosalus: Гипноз и иглоукалывание не помогут бросить курить

Канадская целевая группа по профилактической медицинской помощи выпустила обновленное руководство по отказу от курения. С содержанием документа ознакомилось издание Infosalus.

Для того чтобы бросить курить, авторы руководства посоветовали использовать психотерапию, лекарства, а также никотиновые пластыри, жевательные резинки, леденцы, ингаляторы и спреи.

В то же время они не рекомендовали использовать такие методы, как иглоукалывание, гипноз, лазерная терапия, стимуляция головного мозга, точечный массаж ушей, пищевые добавки S-аденозил-L-метионин, применяемые для дополнительной терапии депрессии, а также популярный народный метод — отвар зверобоя и его экстракт в капсулах.

В документе сказано, что курение повышает риск развития нескольких видов рака, заболеваний сердца и органов дыхания. Происходит это из-за того, что в табаке содержится около 7 тысяч химических веществ и 70 канцерогенов.

Ранее исследователь Уильям Хилл объяснил, почему у некурящих людей возникает рак легких. Среди факторов риска он выделил загрязненный воздух.