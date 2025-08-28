Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 28 августа 2025Экономика

Выпуск одного вида машин в России обрушился

«Автостат»: Производство грузовиков в России упало почти вдвое в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По итогам июля 2025 года суммарные объемы производства грузовиков в России сократились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении выпуска этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период производство грузовиков в РФ снизилось на 49,4 процента год к году. За это время в стране выпустили в общей сложности 8,3 тысячи подобных машин. В целом за первые семь месяцев 2025-го объемы просели на 27,4 процента и составили 77 тысяч единиц. Эксперты связывали такую динамику в том числе с плановым корпоративным отпуском на крупнейших автозаводах, включая ГАЗ и ПАЗ. Работа на такого рода площадках обычно возобновляется в августе, пояснили аналитики.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Проблемы в отрасли совладелец и гендиректор «КамАЗа» — крупнейшего производителя грузовой автотехники в России — Сергей Когогин объяснял негативным влиянием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Ключевая ставка, которая продолжает находиться на очень высоком уровне, по его словам, делает капитал недоступным не только для игроков рынка, но и для потребителей. На этом фоне рынок грузовиков в России фактически заморозился, сетовал Когогин.

Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали свои графики в сторону сокращения традиционной пятидневки или анонсировали такого рода намерения, а «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом все же отказался от подобных планов. Рост скрытой безработицы в России, о котором заявили профсоюзы, выражающийся в значительном увеличении доли работников в режиме неполного дня или недели, а также находящихся в простое, эксперты связывают с резким замедлением экономического роста и сокращением спроса в ключевых отраслях, включая автопром и стройку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    22-летний мужчина с четвертой стадией рака рассказал о пяти проигнорированных симптомах

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости