Выпуск одного вида машин в России обрушился

«Автостат»: Производство грузовиков в России упало почти вдвое в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы производства грузовиков в России сократились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении выпуска этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период производство грузовиков в РФ снизилось на 49,4 процента год к году. За это время в стране выпустили в общей сложности 8,3 тысячи подобных машин. В целом за первые семь месяцев 2025-го объемы просели на 27,4 процента и составили 77 тысяч единиц. Эксперты связывали такую динамику в том числе с плановым корпоративным отпуском на крупнейших автозаводах, включая ГАЗ и ПАЗ. Работа на такого рода площадках обычно возобновляется в августе, пояснили аналитики.

Проблемы в отрасли совладелец и гендиректор «КамАЗа» — крупнейшего производителя грузовой автотехники в России — Сергей Когогин объяснял негативным влиянием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Ключевая ставка, которая продолжает находиться на очень высоком уровне, по его словам, делает капитал недоступным не только для игроков рынка, но и для потребителей. На этом фоне рынок грузовиков в России фактически заморозился, сетовал Когогин.

Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали свои графики в сторону сокращения традиционной пятидневки или анонсировали такого рода намерения, а «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом все же отказался от подобных планов. Рост скрытой безработицы в России, о котором заявили профсоюзы, выражающийся в значительном увеличении доли работников в режиме неполного дня или недели, а также находящихся в простое, эксперты связывают с резким замедлением экономического роста и сокращением спроса в ключевых отраслях, включая автопром и стройку.