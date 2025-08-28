Выступление Элджея в Челябинске отменили после жалоб

Концерт Элджея в Челябинске отменили после обвинений рэпера в пропаганде тупости

В Челябинске отменили выступление рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) в рамках фестиваля Traktor Fest. Об этом пишет Ura.ru.

Музыкант должен был стать хедлайнером фестиваля, однако теперь эта роль отведена певице Клавдии Высоковой, выступающей под псевдонимом Клава Кока.

«Пока вопрос участия Элджея открыт. Полная ясность будет завтра», — сообщил источник издания.

Отмечается, что до этого против присутствия Элджея на фестивале выступил челябинский радиоведущий Евгений Маклаков. Он назвал исполнителя «разрушителем мозгов молодежи», а также обвинил рэпера в пропаганде деградации, тупости и извращений.

Ранее стало известно, что в Казахстане отменили концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Мероприятие должно было состояться 6 сентября на Центральном стадионе Алма-Аты.