Выживший после ланча из поганок пастор назвал себя «наполовину мертвым»

В Австралии выживший после отравления поганками пастор простил отравительницу

Единственный выживший после ланча с бледными поганками у родственницы в Австралии заявил в суде, что чувствует себя «наполовину мертвым» после потери жены и близких друзей. Об этом сообщает The Mirror US.

В июле суд признал 50-летнюю Эрин Паттерсон виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. Австралийка в апреле 2023 года угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, он выжил.

Уилкинсон впервые выступил с заявлением о самочувствии во время слушания по делу Паттерсон 25 августа. «Моя жизнь опустошена без них — что за безумие заставляет человека считать расправу решением проблем?» — сказал Уилкинсон, расплакавшись в зале суда. Несмотря на перенесенную трансплантацию печени и месяцы реабилитации он сказал, что простил отравительницу за причиненный ему вред. При этом он подчеркнул, что не вправе прощать ее за преступления против других жертв.

После вынесения окончательного приговора у Эрин будет 28 дней на подачу апелляции, но она пока не заявила о таких намерениях. При этом Паттерсон настаивала на своей невиновности на протяжении всего процесса, утверждая, что смерть родственников стала «ужасной случайностью».

Ранее бывший муж Гейл Паттерсон, Саймон, признался, что жена пыталась отравить его несколько раз. После приготовленных ею блюд — спагетти болоньезе, куриного карри и сэндвича — он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике. Он даже вел таблицу недомоганий, которые возникали после ее угощений. Однако врачи так и не смогли точно установить причину его состояний.