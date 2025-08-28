Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 28 августа 2025Из жизни

Выживший после ланча из поганок пастор назвал себя «наполовину мертвым»

В Австралии выживший после отравления поганками пастор простил отравительницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jaroslav Machacek / Shutterstock / Fotodom

Единственный выживший после ланча с бледными поганками у родственницы в Австралии заявил в суде, что чувствует себя «наполовину мертвым» после потери жены и близких друзей. Об этом сообщает The Mirror US.

В июле суд признал 50-летнюю Эрин Паттерсон виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. Австралийка в апреле 2023 года угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, он выжил.

Уилкинсон впервые выступил с заявлением о самочувствии во время слушания по делу Паттерсон 25 августа. «Моя жизнь опустошена без них — что за безумие заставляет человека считать расправу решением проблем?» — сказал Уилкинсон, расплакавшись в зале суда. Несмотря на перенесенную трансплантацию печени и месяцы реабилитации он сказал, что простил отравительницу за причиненный ему вред. При этом он подчеркнул, что не вправе прощать ее за преступления против других жертв.

После вынесения окончательного приговора у Эрин будет 28 дней на подачу апелляции, но она пока не заявила о таких намерениях. При этом Паттерсон настаивала на своей невиновности на протяжении всего процесса, утверждая, что смерть родственников стала «ужасной случайностью».

Материалы по теме:
В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?
В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?
4 июля 2025
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?
19 августа 2025

Ранее бывший муж Гейл Паттерсон, Саймон, признался, что жена пыталась отравить его несколько раз. После приготовленных ею блюд — спагетти болоньезе, куриного карри и сэндвича — он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике. Он даже вел таблицу недомоганий, которые возникали после ее угощений. Однако врачи так и не смогли точно установить причину его состояний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Дипмиссия России подтвердила вызов постпреда к руководству ЕС

    Выживший после ланча из поганок пастор назвал себя «наполовину мертвым»

    «Это выглядит пугающим». Цензура, культ личности и тотальный контроль: как живут в самой закрытой стране мира?

    Мужчинам указали на семь признаков низкого уровня тестостерона

    Предсказан пик добычи нефти в Северной Америке

    Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским

    США посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

    Цены на один вид жилья в России резко пошли вниз

    Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости