Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:17, 12 августа 2025Из жизни

Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

Австралийка отравила свекровь поганками и попыталась убить мужа карри
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Эрин Паттерсон

Эрин Паттерсон. Фото: MARTA PASCUAL JUANOLA / The Age via Getty Images

Стало известно, что жительница Австралии Эрин Паттерсон, отравившая четырех родственников поганками, трижды пыталась отравить мужа. Об этом сообщает CNN.

В июле суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. Австралийка в апреле 2023 года угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, Иэн Уилкинсон, он выжил.

Согласно признаниям Саймона Паттерсона, бывшего мужа Эрин, после приготовленных ею блюд — спагетти болоньезе, куриного карри и сэндвича — он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике. «После первого раза у меня появилось подозрение, что меня попыталась отравить Эрин», — заявил Саймон на досудебном слушании. Он даже вел таблицу недомоганий, которые возникали после ее угощений. Однако врачи так и не смогли точно установить причину его состояний.

Ранее он уже обвинял ее в попытках отравить его, но эти эпизоды не были приобщены к делу и не рассматривались в суде. Теперь судья Кристофер Бил снял запрет на публикацию информации, отметив, что «открытость правосудия — фундаментальный принцип».

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

После вынесения окончательного приговора у Эрин будет 28 дней на подачу апелляции, но она пока не заявила о таких намерениях. При этом Паттерсон настаивала на своей невиновности на протяжении всего процесса, утверждая, что смерть родственников стала «ужасной случайностью».

Ранее сообщалось, что в США идет суд над женщиной, которая отравила мужа из-за денег. После этого она написала детскую книгу о том, как справиться с горем, и посвятила ее мужу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа

    Орбан пригрозил Украине

    Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил войну семье. В разладе звездного семейства винят его жену

    Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

    В Британии раскрыли важную деталь переговоров Путина и Трампа

    Орбан подвел итоги конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины раскрыл помеху урегулированию конфликта

    Женщинам назвали неочевидные причины снижения сексуального влечения

    Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости