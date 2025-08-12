Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

Австралийка отравила свекровь поганками и попыталась убить мужа карри

Стало известно, что жительница Австралии Эрин Паттерсон, отравившая четырех родственников поганками, трижды пыталась отравить мужа. Об этом сообщает CNN.

В июле суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и его сестры Хизер Уилкинсон. Австралийка в апреле 2023 года угостила родственников говядиной по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей также был муж Хизер, Иэн Уилкинсон, он выжил.

Согласно признаниям Саймона Паттерсона, бывшего мужа Эрин, после приготовленных ею блюд — спагетти болоньезе, куриного карри и сэндвича — он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике. «После первого раза у меня появилось подозрение, что меня попыталась отравить Эрин», — заявил Саймон на досудебном слушании. Он даже вел таблицу недомоганий, которые возникали после ее угощений. Однако врачи так и не смогли точно установить причину его состояний.

Ранее он уже обвинял ее в попытках отравить его, но эти эпизоды не были приобщены к делу и не рассматривались в суде. Теперь судья Кристофер Бил снял запрет на публикацию информации, отметив, что «открытость правосудия — фундаментальный принцип».

После вынесения окончательного приговора у Эрин будет 28 дней на подачу апелляции, но она пока не заявила о таких намерениях. При этом Паттерсон настаивала на своей невиновности на протяжении всего процесса, утверждая, что смерть родственников стала «ужасной случайностью».

Ранее сообщалось, что в США идет суд над женщиной, которая отравила мужа из-за денег. После этого она написала детскую книгу о том, как справиться с горем, и посвятила ее мужу.