Мир
06:33, 28 августа 2025Мир

Фигуранта дела о «Северных потоках» заподозрили в возможности совершить побег

РИА Новости: Суд Болоньи считает, что украинец Кузнецов может совершить побег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Апелляционный суд Болоньи, принимая решение о подтверждении ареста украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток», учел наличие у него псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, поступивший в распоряжение агентства.

Суд постановил подтвердить арест гражданина Украины, «учитывая наличие обоснованного риска побега» и «крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием». Также роль сыграл тот факт, что у Кузнецова нет постоянного места жительства в Италии.

Помимо этого, суд принял во внимание паспорт со штампами различных государств, который «свидетельствует о чрезвычайной легкости, с которой арестованный часто путешествует».

Ранее Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева. Согласно адресу, указанному в судебных документах, Кузнецов сообщил, что проживает в относительно новом ЖК комфорт-класса, который застроен 23-этажными домами.

