Появились подробности о жилье задержанного по делу о «Северных потоках» украинца

РИА Новости: Арестованный в Италии украинец Кузнецов жил в ЖК комфорт-класса

Фигурант дела о подрыве «Северных потоков», украинец Сергей Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение об аресте гражданина Украины.

Согласно адресу, указанному в судебных документах, Кузнецов сообщил, что проживает в относительно новом ЖК комфорт-класса, который застроен 23-этажными домами.

В жилом комплексе имеются гостевая и подземная парковки, камеры видеонаблюдения, детский сад, а также спортивные и детские площадки, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы в случае экстрадиции в Германию. Об этом говорится в международном ордере на арест. В ордере перечислены три статьи немецкого уголовного кодекса: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.