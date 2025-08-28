Экономика
12:01, 28 августа 2025Экономика

Загрязнение Енисея после аварии превысило норму почти в семь раз

Загрязнение Енисея после аварии в Красноярском крае превысило норму в 6,8 раза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Уровень загрязнения воды в Енисее вредными веществами после аварии с теплоходом в Красноярском крае превысил норму в 6,8 раза сразу после происшествия, но впоследствии снизился до приемлемых значений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство экологии региона.

Химический анализ проб воды помог зафиксировать 15 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов. «Через 20 часов после аварии в месте загрязнения выявлены концентрации, превышающие ПДК в 6853,08 раза, ниже места загрязнения фиксировалось превышение более чем в 40 раз», — рассказали в ведомстве.

После повторного разлива нефтепродуктов, произошедшего, когда севший на мель теплоход готовили к транспортировке, ПДК превысила норму в 9,6 тысячи раз. Следы топлива также обнаружили в почве — содержание нефтепродуктов в ней превышало фоновое значение в 1,6-2,7 раза.

Авария на Енисее произошла 8 июня. Теплоход предприятия «Обь-Иртышское речное пароходство» получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. Из судна утекло около 15 тонн топлива, через две недели произошел повторный выброс нефтепродуктов. В общей сложности в реку попало 79,3 тонны топлива.

Отмечается, что через месяц после аварии уровень загрязнения воды пришел в норму.

Ранее в Керченском проливе зафиксировали новые утечки нефтепродуктов.

