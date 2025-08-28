Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 27 августа 2025Бывший СССР

Зеленский обозначил дату ближайших переговоров Украины и США

Зеленский: Делегация Украины обсудит в США гарантии безопасности в пятницу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры с командой американского лидера Дональда Трампа в пятницу, 29 августа. Темой обсуждения станут гарантии безопасности, заявил глава украинского государства в своем Telegram-канале.

Возглавит делегацию от Киева руководитель его офиса Андрей Ермак. В четверг же ожидается встреча в Швейцарии, отметил Зеленский в своем видеообращении. По его словам, обсуждение будет строиться вокруг «военных, политических, экономических компонентов» гарантий безопасности для Украины.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в США пройдут переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Опрос немцев об Украине привел к неожиданным результатам

    В Финляндии резко отреагировали на слова президента о России

    Боец рассказал о применении ВСУ новых комбинированных мин

    Зеленский обозначил дату ближайших переговоров Украины и США

    Жители Киева приготовились ночевать в метро

    В Минпросвещения прокомментировали принудительный перевод учителей в MAX

    Посольство Украины в России за три года получило почти 20 исков

    Глава МИД Люксембурга при встрече с Сибигой запрыгнул на него

    В центре Москвы томат пробил асфальт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости