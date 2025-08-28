Зеленский обозначил дату ближайших переговоров Украины и США

Зеленский: Делегация Украины обсудит в США гарантии безопасности в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры с командой американского лидера Дональда Трампа в пятницу, 29 августа. Темой обсуждения станут гарантии безопасности, заявил глава украинского государства в своем Telegram-канале.

Возглавит делегацию от Киева руководитель его офиса Андрей Ермак. В четверг же ожидается встреча в Швейцарии, отметил Зеленский в своем видеообращении. По его словам, обсуждение будет строиться вокруг «военных, политических, экономических компонентов» гарантий безопасности для Украины.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в США пройдут переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.