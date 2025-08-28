Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 28 августа 2025Бывший СССР

Зеленский возмутился одним решением Венгрии

Зеленский: На Украине возмущены санкции Венгрии в отношении командира ВСУ Бровди
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина возмущена решением Венгрии о введении санкций в отношении командующего Силами беспилотных систем (СБС) Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Впрочем, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины», — написал он.

По словам Зеленского, Киев ответит на санкции Венгрии, он поручил Министерству иностранных дел Украины выяснить все обстоятельства такого решения.

Ранее в СМИ появилась информация об ограничениях, которые Венгрия ввела в отношении Украины из-за подрывов нефтепровода «Дружба». Право на въезд в Шенгенскую зону ограничили для Роберта Бровди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Главного редактора российской газеты обвинили в педофилии

    В России прокомментировали перехват патрульного самолета США над Черным морем

    Пассажир напал на мешавшего ему попасть в туалет бортпроводника и сорвал рейс

    Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

    Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

    Зеленский предъявил требование к Западу

    Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

    Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

    В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости