Зеленский возмутился одним решением Венгрии

Зеленский: На Украине возмущены санкции Венгрии в отношении командира ВСУ Бровди

Украина возмущена решением Венгрии о введении санкций в отношении командующего Силами беспилотных систем (СБС) Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Впрочем, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины», — написал он.

По словам Зеленского, Киев ответит на санкции Венгрии, он поручил Министерству иностранных дел Украины выяснить все обстоятельства такого решения.

Ранее в СМИ появилась информация об ограничениях, которые Венгрия ввела в отношении Украины из-за подрывов нефтепровода «Дружба». Право на въезд в Шенгенскую зону ограничили для Роберта Бровди.