Землетрясение потрясло Монголию

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В четверг, 28 августа, в Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Информация о событии появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли в 09:23 по местному времени (05:23 мск). Их ощутили в 44 километрах к юго-востоку от города Улаангом. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло неподалеку от северо-восточного побережья острова Тайвань. Магнитуда составила 6, в результате были повреждены несколько зданий в Тайбэе.