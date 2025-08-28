Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 28 августа 2025Экономика

Землетрясение потрясло Монголию

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Александра Качан (Редактор)

Фото: Imagebroker.com / Globallookpress.com

В четверг, 28 августа, в Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Информация о событии появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли в 09:23 по местному времени (05:23 мск). Их ощутили в 44 километрах к юго-востоку от города Улаангом. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло неподалеку от северо-восточного побережья острова Тайвань. Магнитуда составила 6, в результате были повреждены несколько зданий в Тайбэе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    Макаревич исполнил три песни и ушел от зрителей после концерта в Грузии

    Группу туристов заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края

    США направили военных к берегам Венесуэлы

    Арестович предрек остаток «приличной части» от Украины после СВО

    Оскорбивший защитников Отечества российский блогер обжаловал арест

    Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

    Юлия Пересильд в купальнике снялась на пляже

    Появились подробности о смерти дрейфовавшего на бочке в море почти неделю россиянина

    Нарколог заявил об алкогольной деградации Волочковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости