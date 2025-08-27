Экономика
18:27, 27 августа 2025

Мощное землетрясение потрясло Тайвань

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lin kent / Shutterstock / Fotodom  

Неподалеку от северо-восточного побережья острова Тайвань произошло мощное землетрясение магнитудой 6. Об этом со ссылкой на метеорологическое управление острова сообщил Reuters.

По информации агентства, в результате подземных толчков в столице Тайваня, Тайбэе, получили повреждения здания. Очаг землетрясения залегал на глубине 112 километров. Что касается эпицентра, в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре отметили, что он располагался в 35 километрах на юго-восток от города Цзилун, население которого составляет примерно 400 тысяч человек.

Информации о разрушениях в результате подземных толчков на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что землетрясение аналогичной силы в ночь на 27 августа зафиксировали в Дагестане.

