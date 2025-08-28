Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

Актриса Клэр Холт пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном платье

Австралийская актриса Клэр Холт, снимавшаяся в сериалах «Дневники вампира» и «H2O: Просто добавь воды», пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

37-летняя знаменитость вышла в свет в бордовом платье-комбинации длины макси, сшитом из атласной ткани и кружева. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В то же время она выбрала серебристые босоножки на каблуках и распустила завитые в локоны светлые волосы. Образ артистки завершил мейкап в нюдовых тонах.

Ранее в августе стало известно, что 55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль. Актриса появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive.