17-летний российский баскетболист перешел в «Реал»

17-летний российский баскетболист Егор Амосов перешел из «Самары» в «Реал»

17-летний российский баскетболист Егор Амосов перешел из «Самары» в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте клуба Единой лиги ВТБ.

«Мы провожаем Егора в "Реал" и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растет на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!)» — заявил спортивный директор «Самары» Андрей Федоров.

В минувшем сезоне Амосов провел 34 матча в Единой лиге ВТБ. Россиянин в среднем набирал 5,9 очка, делал 3,5 подбора и 1,5 передачи за игру.

26 июня 19-летний россиянин Егор Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бруклин Нетс» выбрал его под восьмым номером.