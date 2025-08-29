Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 29 августа 2025Россия

200-килограммовый россиянин отказался покинуть дом после взрыва

В Петербурге 200-килограммовый мужчина отказался покинуть дом после взрыва газа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

В Санкт-Петербурге 200-килограммовый мужчина отказался покинуть дом после взрыва газа в нем. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС по российскому городу.

Квартира, где находился 200-килограммовый мужчина, находилась не над очагом возгорания после взрыва газа, а на противоположном конце подъезда. Угрозы для его жизни не было, поэтому спасатели приняли решени взять жильца на постоянный контроль до момента ликвидации пожара и не эвакуировать его.

Взрыв газа на улице Стойкости в Петербурге произошел 26 августа, он повредил две квартиры. Жертвой взрыва стал один человек.

Ранее в Уфе спасателям пришлось выносить к медикам 200-килограммового мужчину, так как он самостоятельно не мог передвигаться. За помощью спасателей обратилась бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к мужчине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине. Ее протяженность составит 40 километров

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Путешествующий по миру россиянин объяснил рвение соотечественников в США

    Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

    Юрист перечислила вступающие в силу с сентября изменения для водителей в России

    Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

    200-килограммовый россиянин отказался покинуть дом после взрыва

    Получившая большой срок наемница ВСУ обжаловала свой приговор в России

    Эксперт оценил шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца

    Российский посол рассказал о возможности восстановления диалога с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости