200-килограммовый россиянин отказался покинуть дом после взрыва

В Петербурге 200-килограммовый мужчина отказался покинуть дом после взрыва газа

В Санкт-Петербурге 200-килограммовый мужчина отказался покинуть дом после взрыва газа в нем. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС по российскому городу.

Квартира, где находился 200-килограммовый мужчина, находилась не над очагом возгорания после взрыва газа, а на противоположном конце подъезда. Угрозы для его жизни не было, поэтому спасатели приняли решени взять жильца на постоянный контроль до момента ликвидации пожара и не эвакуировать его.

Взрыв газа на улице Стойкости в Петербурге произошел 26 августа, он повредил две квартиры. Жертвой взрыва стал один человек.

Ранее в Уфе спасателям пришлось выносить к медикам 200-килограммового мужчину, так как он самостоятельно не мог передвигаться. За помощью спасателей обратилась бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к мужчине.