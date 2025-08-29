Ценности
Ценности

44-летняя Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в откровенном образе снялась в рекламе
Карина Черных

Фото: Luigi and Iango / Elisabetta Franchi

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в откровенном образе снялась для рекламы итальянского модного дома Elisabetta Franch. Соответствующие кадры публикует Page Six.

На одном из размещенных снимков 44-летняя манекенщица предстала в черных капроновых колготках, сквозь которые просвечивались трусы в тон с высокой посадкой.

Звезда отказалась от бюстгальтера, надев укороченную куртку. Образ дополнил тонкий ремень на талии и колье.

В мае 44-летняя Жизель Бюндхен в прозрачном платье попала на обложку Vogue. Модель позировала на пляже в прозрачном белом платье с глубоким декольте.

