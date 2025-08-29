Американские ученые вывели производящие удобрения сорта пшеницы

Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения

В США вывели сорта пшеницы, которые благодаря генной модификации производят излишки химических веществ, при попадании которых в почву возникают удобрения. Об этом со ссылкой на информацию Калифорнийского университета в Дэвисе сообщает РИА Новости.

Отмечается, что открытие американских ученых способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, поскольку на производство пшеницы уходит порядка 18 процентов всех производимых в мире азотных удобрений, а растения потребляют примерно от трети до половины этих объемов, в то время как остальное попадает в водоемы и атмосферу, нанося вред окружающей среде.

При этом азот в качестве удобрения нужен практически всем растениям. Особенно важен он весной и осенью, когда садоводы и огородники используют изготовленные из него удобрения в качестве подкормки. Подробнее об этом писала «Лента.ру».

Ранее в ExxonМobil заявили, что без использования инноваций добыча углеводородов в Северной Америке достигнет пика в 2030-х годах из-за истощения запасов трудноизвлекаемой нефти.

