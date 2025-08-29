Спорт
20:56, 29 августа 2025Спорт

Американский хоккеист рассказал о плюсах Минска

Американский хоккеист Лимож: В Минске хорошая еда и приветливые люди
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: ХК «Динамо» (Минск)

Американский нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Алекс Лимож поделился впечатлениями о жизни в Минске. Его слова приводит «Матч ТВ».

Лимож отметил, что хорошо чувствует себя в белорусской столице и назвал положительные стороны Минска. «С каждым днем я узнаю город все лучше. Из основного: хорошая еда и приветливые люди», — заявил он, добавив, что его тепло приняли одноклубники.

В июле 2025 года Лимож заключил с минским «Динамо» контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс») 61 игру, в которых набрал 50 очков (18 голов и 32 передачи).

Ранее южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал о вещи, которая его удивила в России. Он отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма.

