Экономика
14:06, 29 августа 2025Экономика

Американский техногигант уволил сотрудников за пропалестинские взгляды

Microsoft уволил 4 сотрудников за протест против связей корпорации с Израилем
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Руководство американского технологического гиганта — корпорации Microsoft — уволило четырех сотрудников за участие в протестных акциях из-за связей фирмы с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

Эти работники участвовали в протестах, которые были организованы непосредственно возле штаб-квартиры корпорации в городе Редмонд, штат Вашингтон. Двое протестующих — Нисрин Джарадат и Джулиус Шан — были среди участников протестного лагеря. На этой неделе акции в поддержку Палестины продолжились прямо в офисе президента компании Брэда Смита. Сидячую забастовку устроили сотрудники Анна Хэттл и Рики Фамели.

В Microsoft сочли подобное поведение сотрудников неприемлемым и противоречащим основным положениям корпоративной этики. «Демонстрации на рабочих местах вызвали серьезные опасения по поводу безопасности», — заявили в компании. В протестной группе No Azure for Apartheid уточнили, что руководство корпорации уведомило забастовщиков об увольнении через голосовое сообщение в мессенджере.

Протестующие выступали против продолжения поставок различных видов техники и оборудования Microsoft Израилю, руководство которого продолжает операцию в секторе Газа. Забастовщики опасались, что продукция компании может использоваться в военных целях на Ближнем Востоке. Во второй половине августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу и захватила его окраины. Главной целью операции остается полное уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС, представители которого в начале октября 2023 года захватили в плен десятки мирных израильтян.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора, чтобы как можно скорее освободить оставшихся в живых заложников. Это вызвало недовольство в ряде стран, включая Норвегию. Местный суверенный фонд благосостояния (NBIM) во второй половине августа продал акции американской компании Caterpillar на фоне событий в Газе. На подобную меру представители подразделения Центробанка скандинавской страны решились по рекомендации Совета по этике — правительственного органа, созданного для оценки бизнеса на предмет нарушений международного права.

