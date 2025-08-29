Белоусов оценил влияние военных расходов на бюджет

Белоусов: Нагрузку военного бюджета на экономику удалось стабилизировать

Властям России удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его процитировало ТАСС.

По словам министра, в этом году получилось оптимизировать военные расходы. При этом не произошло снижения объема закупок вооружения. Кроме того, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, социальных выплат и льгот.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что дефицит федерального бюджета по итогам января-июня предварительно составил 3,4 триллиона рублей, или 3,4 процента к объему ВВП за полугодие.

Есть прогнозы, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета России во много раз превысит уровни, запланированные годом ранее. По некоторым оценкам, он может вырасти до восьми триллионов рублей.