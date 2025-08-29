Мир
00:05, 30 августа 2025

Белый дом отверг рассуждения Макрона о встрече Путина и Зеленского

В Белом доме указали на важность завершения конфликта для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер фактически отклонил идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Такой абсурдный вопрос», — ответил он журналисту, который попросил его прокомментировать недавние утверждения Макрона.

По мнению французского лидера, если Путин откажется от встречи с Зеленским, это, якобы, станет доказательством того, что российский президент «обставил» президента США Дональда Трампа.

Миллер также напомнил, что украинский конфликт начался из-за бывшего президента США Джо Байдена. «Трампу досталась в наследство война президента Байдена, и он неустанно работает над тем, чтобы прекратить гибель людей», — заявил он. По словам Миллера, Трамп считает главными задачами «обеспечение мира, безопасности и стабильности».

Ранее Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником» у ворот Европы. Отмечается, что французский лидер также призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, поскольку Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

