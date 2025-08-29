Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

Bloomberg: ЕС вышел на предел санкционного давления на Россию

Европейский союз (ЕС) по всей видимости достиг предела возможностей в санкционном давлении на Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg в публикации, посвященной призывам канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона ввести вторичные рестрикции против торговых партнеров России.

Агентство обратило внимание, что ЕС исторически не был склонен прибегать к таким мерам. Однако из риторики европейских лидеров следует, что Брюссель готов отказаться от прежней политики. Совместные заявления немецкого и французского руководителей призывают принять меры против компаний из третьих стран, которые поддерживают Россию.

По словам Макрона, дополнительные ограничительные меры направлены на то, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров. В связи с этим авторы публикации предположили, что европейские лидеры теряют терпение из-за нежелания президента США Дональда Трампа перейти к открытой конфронтации с Кремлем.

Отмечается, что в 2023 году ЕС уже принял так называемый антиобходной инструмент, который пока не применялся. Он запрещает экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны объединения ввести вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта.