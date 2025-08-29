Чеботина заявила о сверхгероизме Киркорова

Певица Люся Чеботина заявила о сверхгероизме упавшего на сцене Филиппа Киркорова

Российская певица Люся Чеботина высказалась о падении народного артиста России Филиппа Киркорова на сцене во время концерта в Казани, заявив о его сверхгероизме. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач»

По словам исполнительницы, во время происшествия она находилась за кулисами и видела все своими глазами. «И когда он упал, я думаю: "Ну нет, ну как так?!" То недавно он себе обжег руку очень сильно и серьезно, что до сих пор заживает рана. Он мне показывал — это ужасно выглядит», — отметила она.

Чеботина заявила, что Киркоров является героем, так как с «такой раной» продолжил сольный концерт и на следующий день провел еще один. «Филипп, если ты смотришь это видео, знай, что я тебя очень сильно люблю, горжусь и уважаю, потому что, действительно, то, что делаешь ты — единицы могут повторить. То, что он упал и на следующий день уже опять скакал по сцене, — это сверхгероизм», — заключила артистка.

Ранее хирург Тимур Хайдаров объяснил падение Филиппа Киркорова на сцене. Он подчеркнул, что во время репетиций артист несколько раз поднимался по лестнице и не падал, а в «момент икс» ассистент немного сдвинул декорацию, так как ее не закрепили, что в итоге привело к инциденту.