Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:06, 29 августа 2025Культура

Чеботина заявила о сверхгероизме Киркорова

Певица Люся Чеботина заявила о сверхгероизме упавшего на сцене Филиппа Киркорова
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров и Люся Чеботина

Филипп Киркоров и Люся Чеботина. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская певица Люся Чеботина высказалась о падении народного артиста России Филиппа Киркорова на сцене во время концерта в Казани, заявив о его сверхгероизме. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач»

По словам исполнительницы, во время происшествия она находилась за кулисами и видела все своими глазами. «И когда он упал, я думаю: "Ну нет, ну как так?!" То недавно он себе обжег руку очень сильно и серьезно, что до сих пор заживает рана. Он мне показывал — это ужасно выглядит», — отметила она.

Чеботина заявила, что Киркоров является героем, так как с «такой раной» продолжил сольный концерт и на следующий день провел еще один. «Филипп, если ты смотришь это видео, знай, что я тебя очень сильно люблю, горжусь и уважаю, потому что, действительно, то, что делаешь ты — единицы могут повторить. То, что он упал и на следующий день уже опять скакал по сцене, — это сверхгероизм», — заключила артистка.

Ранее хирург Тимур Хайдаров объяснил падение Филиппа Киркорова на сцене. Он подчеркнул, что во время репетиций артист несколько раз поднимался по лестнице и не падал, а в «момент икс» ассистент немного сдвинул декорацию, так как ее не закрепили, что в итоге привело к инциденту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Лабубу экс-первой ракетки мира взорвала интернет

    Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

    Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и прослыл идиотом

    Захарова указала на противоречия в риторике Запада

    «Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

    Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

    Зеленский открыл военное кладбище под Киевом

    Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

    Захарова оценила ограничения ЕС для российских дипломатов словом «напрашиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости