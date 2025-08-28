Хирург Киркорова объяснил падение артиста на сцене

Хирург Хайдаров: Киркоров упал на сцене из-за плохо установленных декораций

Народный артист России Филипп Киркоров упал во время концерта в Казани из-за плохо установленных декораций. Об этом заявил хирург Тимур Хайдаров, его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Хирург указал на то, что для Киркорова сцена и поклонники — это его жизнь. «Конечно, ему бы отдохнуть, но у него другой стиль жизни», — сказал Хайдаров. Он также подчеркнул, что во время репетиций артист несколько раз поднимался по лестнице и не падал, а в «момент икс» ассистент немного сдвинул декорацию, так как ее не закрепили, что в итоге привело к инциденту.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что подтанцовка не виновата в его падении на концерте.

21 августа во время выступления в Казани певец попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, он быстро встал и продолжил выступление. Известно, что артист повредил ногу, после падения ему потребовался ортопедический наколенник.