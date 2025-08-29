Бывший СССР
Депутат Рады назвал фейком украинскую ракету «Фламинго» и «дроновый щит»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал фейком украинскую ракету «Фламинго» и «дроновый щит», о котором Киев рассказывал союзникам.

По словам нардепа, на производстве дронов воруют, это станет поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«А реальность такая: "Фламинго" — фейк, а на настоящих дронах идет воровство, расследование которого подтвердило сегодня НАБУ», — написал Дубинский.

Он добавил, что «дроновый щит» оказался миражом для внешних партнеров, а расследование ударит не по «мифической ракете», а по главному нарративу президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна держится на массовом производстве беспилотников.

Ранее НАБУ опровергло начало расследования по дальнобойным ракетам «Фламинго». «В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование относительно упомянутой в медиа ракеты "Фламинго"», — заявили в ведомстве.

