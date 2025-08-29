НАБУ сделало заявление о расследовании по украинской ракете «Фламинго»

НАБУ опровергло сообщения о расследовании по украинской ракете «Фламинго»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сделало заявление о расследовании по дальнобойным ракетам Flamingo («Фламинго»). Оно было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование относительно упомянутой в медиа ракеты "Фламинго"», — опровергли в НАБУ.

29 августа украинские СМИ сообщили, что НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет «Фламинго» — компании Fire Point. При этом уточнялось, что поводом стало подозрение в завышении цены комплектующих для беспилотных летательных аппаратов или объема их поставок. Также, по версии НАБУ, конечным бенефициаром компании является соратник президента страны Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее стало известно о прослушке НАБУ квартиры Миндича. Слежку за бизнесменом мог установить начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов.