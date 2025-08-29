Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:02, 29 августа 2025Бывший СССР

НАБУ сделало заявление о расследовании по украинской ракете «Фламинго»

НАБУ опровергло сообщения о расследовании по украинской ракете «Фламинго»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сделало заявление о расследовании по дальнобойным ракетам Flamingo («Фламинго»). Оно было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование относительно упомянутой в медиа ракеты "Фламинго"», — опровергли в НАБУ.

29 августа украинские СМИ сообщили, что НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет «Фламинго» — компании Fire Point. При этом уточнялось, что поводом стало подозрение в завышении цены комплектующих для беспилотных летательных аппаратов или объема их поставок. Также, по версии НАБУ, конечным бенефициаром компании является соратник президента страны Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее стало известно о прослушке НАБУ квартиры Миндича. Слежку за бизнесменом мог установить начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Мостовой рассказал о прочитавших за жизнь две-три книги великих футболистах

    Обезьяна устроила денежный дождь

    Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

    Российский регион атаковали тарантулы

    Названы лучшие продукты для работы памяти

    Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

    Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

    Экс-директора ведущего театра Москвы отправили в СИЗО

    Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости