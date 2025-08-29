Экс-директор Киркорова пожаловался на сложности работы с певцом

Бывший концертный директор народного артиста России Филиппа Киркорова Леонид Дзюник рассказал о сложностях работы с певцом. Продюсера цитирует «Абзац».

Экс-директор подтвердил слухи о требовательности исполнителя и заявил, что с ним непросто работать. По словам продюсера, грубые ошибки грозят членам коллектива Киркорова увольнением.

«Если человек работает спустя рукава, Филипп может сурово отреагировать. Матом накричать — это полбеды», — добавил Дзюник.

Ранее Киркоров заявил, что в падении во время концерта в Казани винит только себя. Артист подчеркнул, что в инциденте на сцене не виновата подтанцовка.