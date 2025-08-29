Ценности
Лабубу экс-первой ракетки мира взорвала интернет

Карина Черных
Карина Черных

Фото: Robert Prange / Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака взорвала интернет нарядом на турнире US Open. На комментарии в соцсетях обратили внимание в Page Six.

Экс-первая ракетка мира появилась на соревнованиях в оранжевом костюме бренда Nike, который состоял из спортивного топа со стразами и юбки-шорт. Внимание фанатов привлекла игрушка на сумке спортсменки: речь идет о блестящей Лабубу с ракеткой. Стоимость такой куклы бренда A-Morir составила 495 долларов (39 тысяч рублей).

Осака также добавила к образу заколки в виде красных роз. В разговоре с репортерами теннисистка отметила, что разрабатывала дизайн своей формы с командой несколько недель.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева разгромила соотечественницу Анастасию Потапову в матче второго круга US Open-2025.

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

