Россиянка Андреева разгромила соотечественницу и вышла в третий круг US Open

Мирра Андреева разгромила Анастасию Потапову и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила соотечественницу Анастасию Потапову в матче второго круга US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 28 августа, и продлилась два сета. Андреева одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут.

Андреева вышла в третий круг соревнований, где сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд. Та в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.