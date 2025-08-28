Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Янг Бойз
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Линкольн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
09:08, 28 августа 2025Спорт

Россиянка Андреева разгромила соотечественницу и вышла в третий круг US Open

Мирра Андреева разгромила Анастасию Потапову и вышла в третий круг US Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила соотечественницу Анастасию Потапову в матче второго круга US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 28 августа, и продлилась два сета. Андреева одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут.

Андреева вышла в третий круг соревнований, где сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд. Та в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости