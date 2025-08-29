Силовые структуры
18:13, 29 августа 2025Силовые структуры

Экс-вице-президенту российской авиакомпании вынесли приговор за схему по продаже билетов

В Тюмени суд приговорил бывшего вице-президента Utair Протасова за подкуп
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил к трем годам и месяцу лишения свободы условно бывшего вице-президента российской авиакомпании, который разработал незаконную схему по продаже билетов и получил за это миллионный откат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бывшего топ-менеджера признали виновным по статьям 201 («Злоупотребление полномочиями») и 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ. Суд конфисковал у него 9,7 миллиона рублей и удовлетворил гражданский иск авиакомпании на сумму свыше 34 миллионов рублей. Для исполнения приговора наложен арест на восемь квартир подсудимого в Тюмени и Сочи ) на общую сумму более 43 миллионов рублей.

По данным РБК, речь идет о бывшем вице-президенте по управлению тарифами и загрузками авиакомпании Utair Владимире Протасове.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Протасов по договоренности с одним из агентств по продаже билетов обеспечивал бронирование билетов на международные рейсы авиакомпании по заниженным ценам и в завышенных квотах. За это он получил взятку в размере 9,7 миллиона рублей. Таким образом глава агентства хотел сократить убытки на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Utair начала «разводить на деньги» пассажиров и брать с них плату перед рейсом за уже купленные услуги и попалась.

