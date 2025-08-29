Бывший СССР
10:36, 29 августа 2025Бывший СССР

Эстонский офицер спецназа ликвидирован в Сумской области

РИА: Офицер эстонского спецназа ликвидирован в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст был ликвидирован в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Руст отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к третьему полку ССО. Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — передает агентство слова источника.

Отмечается, что Руст принимал участие в операциях НАТО в Афганистане, а позже прошел отбор в силы спецопераций Эстонии и в 2020 году участвовал в операциях в Мали.

Ранее стало известно, что регулярные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области.

