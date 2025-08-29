Мир
20:57, 29 августа 2025

Планам ЕС по учениям на Украине предрекли препятствия

Politico: Венгрия может наложить вето на планы по учениям на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Венгрия может наложить вето на планы стран Европейского союза (ЕС) по проведению учений на Украине после возможного прекращения огня. Об этом пишет Politico.

По данным издания, под эгидой миссии по помощи Украине 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада обучили около 80 тысяч украинских военнослужащих. Однако для военных учений и обучения солдат на территории Украины после прекращения огня мандат миссии следует расширить.

«Но для изменения мандата миссии потребуется единогласное решение 27 стран блока, что дает пророссийской Венгрии право наложить вето», — утверждается в публикации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны европейского объединения согласовали подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины европейскими специалистами на украинской территории.

