Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 29 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен увидела в Путине хищника
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увидела в президенте России Владимире Путине хищника. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

По ее словам, «российские прокси» якобы годами атаковали европейские страны с помощью «гибридных атак, кибератак» и «вооружения мигрантов».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны европейского объединения согласовали подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейскими специалистами на украинской территории. При этом Каллас не уточнила сроки реализации этой инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Макрон и Мерц призвали наказать партнеров России

    Белоусов заявил о росте площади занимаемой ежемесячно территории на СВО в два раза

    Александр Емельяненко раскрыл свое отношение к алкоголю

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости