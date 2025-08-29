Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увидела в президенте России Владимире Путине хищника. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

По ее словам, «российские прокси» якобы годами атаковали европейские страны с помощью «гибридных атак, кибератак» и «вооружения мигрантов».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны европейского объединения согласовали подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейскими специалистами на украинской территории. При этом Каллас не уточнила сроки реализации этой инициативы.