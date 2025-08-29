Гендиректора «Башспирта» обвинили в превышении полномочий и убытках на 103 миллиона рублей

В Уфе гендиректору АО« Башспирт» предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2022 года не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфа, являющихся объектами культурного наследия. Договоры были заключены бывшим руководителем общества без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности. «Башспирт» понесло убытки в размере более 103 миллионов рублей, перечисленных арендодателям.

Ранее в Уфе по делу об ущербе «Башспирту» осудили троих мужчин.