Глава МИД Турции обсудил с Рубио вопрос гарантий безопасности для Украины

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Рубио вопрос гарантий безопасности для Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber заявил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Турция играет в этом вопросе ключевую роль. Он подчеркнул, что Турция не хотим, чтобы тема обсуждалась без нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что на следующей неделе вся конфигурация гарантий безопасности будет «представлена на бумаге», а Эрдоган пообещал, что приобщит к процессу министра обороны Турции.