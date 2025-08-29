Россия
14:28, 29 августа 2025Россия

Инспектор ДПС пострадал при ударе ВСУ по Курской области

Хинштейн: ВСУ ударили по Курской области, пострадал инспектор ДПС
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сотрудник правоохранительных органов пострадал при очередном ударе ВСУ по Курской области. Об этом сообщил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Октябрьском районе. Речь идет о 26-летнем сотруднике ДПС, уточнил руководитель Курской области.

Пострадавший получил сотрясение головного мозга и акуработравму, пояснил Хинштейн. Он уже доставлен в областную больницу.

Ранее в Курской области подорвался на мине оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Ранение оценивалось как тяжелое, при этом благодаря своевременно оказанной помощи кровопотеря была минимальное.

