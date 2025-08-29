Израиль отменил перерывы в ведении огня в Газе

Армия обороны Израиля отменила тактическое прекращение огня в Газе

Израиль объявляет сектор Газа опасной зоной боевых действий и отменяет тактическое прекращение огня в анклаве с 10:00 (совпадает с мск) 29 августа. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Начиная с сегодняшнего дня с 10:00 утра, локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий», — указали в канцелярии.

Ранее Египет начал готовить палестинских солдат и офицеров для отправки в Газу. Каир подобным демаршем пойдет наперекор израильскому командованию, выступающему против самоуправления Газы и палестинской автономии.