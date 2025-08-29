Китай не стал проводить переговоры с США

NA: КНР уклонилась от предложения США провести разговор между министрами обороны

Китай уклонился от предложения США провести телефонный разговор между министрами обороны. Об этом сообщает Nikkei Asia (NA).

«Министр обороны США Пит Хегсет предложил провести телефонный разговор со своим китайским коллегой, однако китайская сторона пока не дала окончательного ответа», — говорится в материале.

Как отмечает портал, это могло бы стать первым военным контактом на высшем уровне с момента избрания президента США Дональда Трампа. Уточняется, что Пекин не видит ясного пути к улучшению отношений и акцентировал внимание на агрессивных формулировках в недавнем выступлении американского министра обороны.

Кроме того, остаются разногласия по поводу того, с кем Хегсет может провести переговоры. Пекин считает таковым министра обороны Дун Цзюня, в то время как США заинтересованы в диалоге с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсей.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин на фоне торговых пошлин со стороны США написал тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму. В письме выражалась обеспокоенность по поводу любых сделок с США, которые «могут нанести ущерб интересам Китая».